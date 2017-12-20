Тюменец незаконно нарубил сосен на миллион рублей

Жителя Тюмени будут судить за незаконную рубку деревьев в лесу на сбыт в особо крупном размере.

В конце сентября 2017 года тюменец нанял рабочего для помощи в заготовке сосен в лесах защитной категории в Каменском участковом лесничестве, утаив от него отсутствие разрешительных документов. Часть древесины делец вывез и реализовал. В начале октября его задержали, когда он занимался погрузкой оставшейся древесины.

По сообщению областной прокуратуры, размер ущерба департаменту лесного комплекса Тюменской области оценили в один миллион рублей. Для обеспечения иска у мужчины арестовали автомобиль "Урал" стоимостью 980 тысяч рублей.