В Тюмени поймали уличного грабителя

14 декабря в отделение полиции областного центра обратилась пенсионерка, которая сообщила, что на одной из центральных улиц неизвестный вырвал у нее сумку и скрылся. В сумке было 5000 рублей и документы.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого — ранее судимого 19-летнего молодого человека. Украденные деньги он успел потратить, а сумку выбросил.

На него заведено уголовное дело за грабеж, сейчас тюменская полиция устанавливает причастность молодого человека к другим подобным преступлениям. Пострадавших от его действий просят обратиться по телефонам: 8(3452)79-40-09 и 8(3452)79-40-53, отделение уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по Тюмени.