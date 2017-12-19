Не пропустивший иномарку водитель "Жигулей" скончался в больнице

Смертельная авария произошла вчера около восьми утра в Омутинском районе. На 169-м км трассы Тюмень — Омск столкнулись автомобили ВАЗ-2104 и Toyota Camry.

По предварительной информации, 61-летний водитель ВАЗа, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил иномарку, ехавшую по главной дороге. По данным ГИБДД, в ДТП травмы головы получили пассажиры "Жигулей" — мужчина 28 лет и женщина 46 лет. Также ушибы получила пассажирка Toyota. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 от полученных травм скончался в больнице.