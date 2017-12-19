В Заводоуковском районе в ДТП серьезно пострадал 4-летний мальчик

Авария произошла вчера, 18 декабря, в селе Падун в Заводоуковском районе. Там около пяти вечера автомобиль "Жигули" сбил 4-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован в состоянии комы.

По предварительным данным, мальчик вместе с родителями шел по правому краю проезжей части. Находившаяся за рулем автомобиля 44-летняя женщина пояснила, что в темноте ее ослепили фары встречного автомобиля. Обстоятельства аварии устанавливаются. По сведениям областной ГИБДД, водительский стаж женщины год.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области