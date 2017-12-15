В Тюмени бывшего судебного пристава повторно обвиняют в служебных подлогах

Уголовное наказание грозит бывшему судебному приставу-исполнителю районного отдела судебных приставов Центрального округа Тюмени.

По версии следствия, мужчина арестовывал имущество должников в отсутствие понятых, а в актах указывал, что они были. Так им были составлены документы по пяти исполнительным производствам. В конце 2016 года пристав был уволен со службы в связи с утратой доверия.

Помимо служебных подлогов, мужчина обвиняется в мошенничестве. В декабре 2016-го он взял автомобиль у знакомых на несколько дней под предлогом поездки в Абатский район, но не вернул его, уехав в Казахстан. Пару месяцев назад его задержали при пересечении на автобусе казахстано-российской границы в Курганской области.

Как оказалось, у мужчины уже была аналогичная судимость. В прокуратуре Тюменской области сообщают, что в 2011 году в Казахстане он был осужден по ст. 308 (превышение полномочий) и ст. 314 (служебный подлог) УК Республики Казахстан к одному году колонии общего режима.