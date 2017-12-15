На тюменской трассе в дисках машины нашли 7 кг наркотиков

Автомобиль с крупной партией наркотиков задержали в ходе оперативно-профилактической операции на 92-м километре дороги Ишим — Казанское — граница Республики Казахстан. В Hyundai под управлением гражданина ближнего зарубежья было обнаружено более 7 кг героина.

При осмотре машины сотрудниками наркоконтроля Тюменской и Курганской областей наркотики были найдены в хорошо замаскированных тайниках, оборудованных в четырех колесных дисках. Задержанный пояснил, что наркотики предназначались для сбыта на территории Российской Федерации.

Как сообщает УМВД РФ по Тюменской области, в отношении мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере.