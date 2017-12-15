В центре Тюмени начинающий водитель сбил девушку на пешеходнике

ДТП произошло в областном центре на улице Республики у дома №19 вчера около трех часов дня. Там автомобиль Ford сбил 20-летнюю девушку. Медики диагностировали у нее травму головы. Как сообщили в областной автоинспекции, водительской стаж находившегося за рулем 18-летнего молодого человека всего три месяца.

Еще одна авария с пешеходом случилась вчера в селе Омутинском Тюменской области. На улице Мичурина автомобиль "Лада" сбил 8-летнего ребенка. Мальчик получил ушиб руки. Предположительно, возвращавшийся из школы ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области