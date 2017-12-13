Решившая заработать на трейдинге пенсионерка стала жертвой мошенника

В Тобольске в полицию обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее крупную сумму денег.

Через программу видеозвонков с пенсионеркой связался молодой человек, который представился сотрудником брокерской компании и предложил ей высокооплачиваемую работу в качестве трейдера. Тоболячка согласилась. Мужчина сообщил, что на ее имя откроют счет, который она должна пополнять определенной суммой денег. До того, как женщина поняла, что это мошенничество, аферист успел вытянуть из нее около 370 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МО МВД "Тобольский", сейчас полиция пытается установить личность злоумышленника.