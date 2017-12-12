Нефтеюганский бизнесмен возместил бюджету 13 млн рублей

15:30 12 декабря 2017
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www.pharmvestnik.ru
| Фото: www.pharmvestnik.ru

Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры взыскал с руководителя компании "Автотранссервис" Мусы Хужулова почти 13 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, Муса Хужулов похитил из федерального бюджета более 688 тыс. рублей путем незаконного возмещения переплаты по налогам, а также причинил имущественный ущерб интересам федерального бюджета в размере более 12 миллионов рублей путем уклонения от уплаты налогов.

Расследование уголовного дела в отношении Хужулова по материалам РУФСБ России по Тюменской области осуществлялось СЧ СУ УМВД России по ХМАО-Югре. 

Решением суда Хужулов осужден по ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном  размере) и п. "б" ч. 2 ст. 165 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием") УК РФ и приговорен к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Свою вину Хужулов признал, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и полностью возместил причиненный государству ущерб.

Теги: суд , бюджет , Нефтеюганский район , налоги , ФСБ , ХМАО
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