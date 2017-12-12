Пропавшую в августе 17-летнюю Алёну Краснопёрову нашли в Омске

На днях правоохранительными органами было установлено местонахождение 17-летней Алёны Краснопёровой из села Истошино Бердюжского района. 26 августа этого года девушка ушла из своего дома на улице Алексеева в неизвестном направлении, после чего не выходила на связь с родными.

9 декабря стало известно, что Алёна находится у родственников в Омске, куда она добралась на попутках.

"Подросток пояснила, что ушла из дома из-за недопонимания, возникшего в семье. В отношении нее каких-либо противоправных действий не совершалось", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.