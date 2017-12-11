В селе Абатском продолжаются поиски провалившего под лед ребенка

В селе Абатском Тюменской области продолжаются поисковые работы на водоеме, где 22 ноября под лед провалился мальчик. Спасатели проводят их при помощи подводных телекамер.

В тот день двое возвращавшихся из школы семилетних мальчика вышли на неокрепший лёд водоема. Лёд провалился, и один из мальчиков оказался в воде. Второй сам помочь не сумел и побежал за помощью. Когда к полынье прибежали взрослые, мальчика уже не было.

"Сейчас из-за погодных условий применить водолазные технологии не представляется возможным. До этого водолазы успели обследовать более 400 метров береговой линии и порядка 5 000 квадратных метров дна водоема. В настоящее время используется другой способ — бурение лунок и осмотр подводного пространства при помощи подводных телекамер, — рассказывает начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алёхин. — Ежедневно отряд из 25–30 человек работает на месте происшествия. Это и наши сотрудники, и специалисты областной службы экстренного реагирования, и добровольные помощники. Мы разделяем горе родителей и делаем всё, что только возможно в настоящих условиях".