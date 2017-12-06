В районе Рабочего посёлка столкнулись два "КамАЗа"

13:40 06 декабря 2017
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Сегодня в Тюмени около одиннадцати утра авария с двумя грузовиками произошла на пересечении улиц 50 лет Октября и Чекистов.

На оживленной дороге столкнулись два "КамАЗа", следовавших в одном направлении. "Удар между грузовиками был настолько сильным, что к месту происшествия кроме спасателей прибыли и сотрудники скорой медицинской помощи. По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек", — сообщают в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

Фото: группа "ТОСЭР" / vk.com

Теги: грузовик , ДТП
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