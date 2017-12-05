Совершивший разбой тюменец попался полиции после прыжка из окна

В Тюмени в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее ограбил знакомый. При встрече уже бывавший у нее в гостях мужчина повел себя неадекватно: схватил нож и, угрожая им, похитил деньги и мобильник, после чего скрылся.

Полицейским удалось установить, что после разбоя мужчина арендовал посуточную квартиру. После употребления наркотиков мужчине показалось, что за ним ведется наблюдение. Он выпрыгнул из окна квартиры с высоты пятого этажа. Мужчина получил серьезные травмы конечностей и был доставлен в одну из городских больниц.

"В ходе работы с потерпевшим и установлением обстоятельств произошедшего полицейские выяснили, что это подозреваемый в совершении преступления. Похищенные денежные средства фигурант успел потратить на личные нужны, а мобильный телефон обнаружен и возвращен законной владелице", — рассказали в тюменской полиции.

В отношении мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия).