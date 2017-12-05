В Тюмени задержали участника перепалки на Лесобазе, пустившего в ход нож

В субботу, 2 декабря, в Тюмени в полицию поступило сообщение о конфликте на улице, в котором одному из участников был причинен тяжкий вред здоровью.

На улице Западносибирской к мужчине подошли двое молодых людей. Между ними завязалась ссора, в ходе которой первый нанес проникающий ножевой удар потерпевшему в спину, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. На 38-летнего тюменца заведено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба тюменской полиции.