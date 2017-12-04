В Тюмени уничтожат 26 тысяч бутылок опасной водки

Житель Тюмени понес уголовную ответственность за подготовку к сбыту большой партии контрафактного алкоголя.

Летом этого года мужчина приобрел 26580 бутылок водки с поддельной маркировкой, которую собирался продать. Об этом стало известно полицейским, которые изъяли контрафактный алкоголь. Согласно заключению эксперта водка не соответствовала ГОСТ и была опасна для жизни и здоровья. Общую стоимость партии оценили в 4,3 млн рублей.

В суде тюменец получил два года условно и штраф в 500 тыс. рублей. По приговору суда контрафакт будет уничтожен, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.