В Тюмени уничтожат 26 тысяч бутылок опасной водки

15:20 04 декабря 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Житель Тюмени понес уголовную ответственность за подготовку к сбыту большой партии контрафактного алкоголя.

Летом этого года мужчина приобрел 26580 бутылок водки с поддельной маркировкой, которую собирался продать. Об этом стало известно полицейским, которые изъяли контрафактный алкоголь. Согласно заключению эксперта водка не соответствовала ГОСТ и была опасна для жизни и здоровья. Общую стоимость партии оценили в 4,3 млн рублей. 

В суде тюменец получил два года условно и штраф в 500 тыс. рублей. По приговору суда контрафакт будет уничтожен, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теги: контрафакт , алкоголь
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2017