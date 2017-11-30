В Тюменской области женщину ждет суд за причинение смерти по неосторожности внуку

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в гибели малолетнего внука.

Трагедия произошла в октябре в деревне Ломаева Тобольского района. 56-летняя женщина была на кухне с двухлетним мальчиком и готовила. В какой-то момент она поставила кастрюлю с горячей водой на пол и вышла в другую комнату, оставив ребенка одного. Мальчик упал в кастрюлю с горячей водой и получил обширные ожоги. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок не выжил.

На бабушку мальчика завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает СК по Тюменской области. Вскоре его должен рассмотреть суд.