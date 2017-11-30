В Тюменской области ищут пропавшие 300 млн "Роснефти"

В рамках расследования похищения 300 миллионов рублей сотрудники полиции провели двадцать обысков на территории Тюменской области и ряда других субъектов Федерации.

Как сообщается на сайте МВД, злоумышленники изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у дочерней компании "Роснефти" образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 млрд рублей перед подконтрольной фигурантам организацией.

"На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены подозреваемыми", - пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На основании оперативной информации, поступившей от службы безопасности ПАО "НК "Роснефть", задержаны бывшие сотрудники центрального аппарата и дочернего общества компании. Оперативные мероприятия проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения.