На улице Николая Чаплина горела автомойка

В Тюмени сообщение о пожаре на улице Чаплина поступило спасателям сегодня в 10.03.

Первые подразделения 32-го отряда ФПС прибыли на место вызова в 10:11. Там горела автомойка, в которой через стенку находился автомагазин. Как сообщили пожарные, дополнительную угрозу представляло то, что автомойка была пристроена к жилому дому мансардного типа.

Жителей дома, десять человек, эвакуировали и разместили в одной из машин для обогрева. В тушении пожара было задействовано 6 основных пожарных автомобилей и 3 специальных, пожар тушили 22 человека личного состава. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Фото: Егор Белогуб, группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com