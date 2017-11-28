В Тюмени за мошенничество осудили бывшую сотрудницу Росгосстраха

В областном центре к двум годам лишения свободы условно приговорили бывшего страхового агента, присвоившую больше полумиллиона рублей клиентов.

Женщина, работавшая страховым агентом в "Росгосстрахе", заключала с клиентами договоры обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, но получаемые по договорам деньги на счет компании не вносила, а забирала себе. С ноября 2015 года по февраль 2016-го она похитила более 460 тысяч рублей. Недостача была выявлена в феврале 2016 года в ходе проверки. Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, еще до решения суда женщина полностью возместила причиненный ущерб.