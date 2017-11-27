Тюменца, переехавшего во дворе пожилую женщину, ждет суд

10:20 27 ноября 2017
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Ленинский районный суд Тюмени рассмотрит дело 46-летнего местного жителя, который обвиняется в гибели пенсионерки. 

Днем 15 сентября во дворе на ул. Республики, 220 водитель на Ford Focus, двигавшийся задним ходом, не заметил 79-летнюю женщину, сбил и переехал ее. От полученных травм она скончалась на месте.

Как уточняют в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение  правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему может грозить  реальное лишение свободы.

Теги: суд , гибель человека , ДТП
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