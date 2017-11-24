На Иртыше мужчина проигнорировал спасателей и провалился под лед

На днях на реке Иртыш в Увате прекратила работу паромная переправа, теперь сообщение осуществляется вертолетом, а в экстренных случаях судном на воздушной подушке. Однако некоторые местные жители пытаются пересекать водоем по неокрепшему льду пешком. Сегодня это едва не закончилось трагедией.

Спасателям поступило сообщение о том, что в районе переправы по льду движется группа людей. К месту вызова была направленна оперативная группа. Информация подтвердилась — несмотря на запрещающие знаки, трое мужчин самостоятельно переходили реку. К ним выдвинулось судно на воздушной подушке, но они отказались от помощи и продолжили пересекать водоем пешком.

"Двигались группой, когда один из участников "экстремального движения" провалился под лед. Вовремя расставленные в стороны руки не позволили потоку воды утащить его, а подоспевшие товарищи и спасатели успели вытащить пострадавшего", — сообщают в ГУ МЧС по Тюменской области.

На берегу мужчин провели в автомобиль первой помощи, где отогрели и провели с ними профилактическую беседу. Спасатели в который раз просят всех повременить с выходом на лед — он еще окреп до такой степени, чтобы гарантировано выдержать вес человека.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области