Грабительница напала на тюменскую пенсионерку с электрошокером

Тюменская полиция задержала подозреваемую в разбойном нападении, которое было совершено в областном центре 14 ноября.

У дома на улице Пушкина женщина применила электрошокер к пенсионерке и похитила у нее сумку с документами и деньгами — всего около 114 тысяч рублей. Как оказалось, нападавшая выследила 76-летнюю женщину — пенсионерку она приметила еще в отделении банка, где та получала крупную сумму из кассы для лечения своего тяжелобольного родственника. По дороге она зашла вместе с ней в магазин, где убедилась, что деньги при ней, а на улице напала на пожилую женщину.

Задержана по подозрению в разбойном нападении жительница Тобольска 1964 года рождения. Установлено, что злоумышленница выследила свою 76-летнюю жертву с момента совместного нахождения их в отделении банка, когда та получала крупную сумму из кассы для лечения своего тяжелобольного родственника. По дороге подозреваемая зашла вместе с ней в магазин, где удостоверилась, что потерпевшая имеет при себе деньги. Уже на улице, убедившись, что поблизости нет людей, она совершила преступление.

"Сыщики установили личность подозреваемой, а позже задержали ее в городе Тобольске. Это местная жительница 1964 года рождения", — сообщает пресс-служба тюменской полиции.

При обыске у нее в квартире нашли украденные документы, банковскую карту, а также часть похищенных денег, другую она уже успела потратить. На тоболячку заведено уголовное дело.