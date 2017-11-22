В Тюмени мужчина с канцелярским ножом напал на офис

Инцидент произошел вчера днем в офисе фирмы, расположенном на улице 30 лет Победы.

По сообщению тюменской полиции, мужчина зашел к бухгалтеру и, угрожая расправой канцелярским ножом, потребовал деньги. Получив порядка 140 тысяч рублей, мужчина скрылся.

Полиция задержала его по приметам в ходе патрулирования. При досмотре у 46-летнего тюменца нашли нож и похищенные деньги. На мужчину заведено уголовное дело за разбой.