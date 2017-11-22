В Тюмени мужчина с канцелярским ножом напал на офис

11:40 22 ноября 2017
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Инцидент произошел вчера днем в офисе фирмы, расположенном на улице 30 лет Победы. 

По сообщению тюменской полиции, мужчина зашел к бухгалтеру и, угрожая расправой канцелярским ножом, потребовал деньги. Получив порядка 140 тысяч рублей, мужчина скрылся. 

Полиция задержала его по приметам в ходе патрулирования. При досмотре у 46-летнего тюменца нашли нож и похищенные деньги. На мужчину заведено уголовное дело за разбой.

Теги: офис , разбой , нападение
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