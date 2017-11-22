В Тюменской области снизилось количество несчастных случаев на производстве

Снижение количества групповых несчастных случаев на производстве отмечено в Тюменской области за последние два года, сообщил заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, выступая, сегодня, 21 ноября 2017 года, на Пятом открытом форуме прокуратуры региона, посвященному труду и занятости.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, количество несчастных случаев уменьшилось с 81 в 2016 году до 43 в 2017 году. Между тем нарушения правил охраны труда имеют место. За 10 месяцев 2017 года тюменские прокуроры выявили 229 таких нарушений, что примерно на уровне прошлого года. Для их устранения внесено 2 протеста, 66 представлений, объявлено 14 предостережений, в суды направлено 3 иска.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 80 лиц, к административной – 31, по материалам прокуратуры возбуждено 1 уголовное дело.