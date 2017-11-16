Одиннадцать лет колонии получил угрожавший предпринимателю вымогатель

В Тюмени Калининский районный суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, обвиненному в вымогательстве и незаконном ношении взрывного устройства.
21 ноября 2016 года злоумышленник вымогал у заместителя директора одной из строительных фирм 4,5 млн рублей, грозясь расправой. Предприниматель обратился в полицию, и 30 ноября вымогателя задержали.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, при досмотре в его куртке была обнаружена боевая осколочная граната РГД-5.
Мужчину приговорили к одиннадцати годам колонии строгого режима и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru