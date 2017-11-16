Одиннадцать лет колонии получил угрожавший предпринимателю вымогатель

12:00 16 ноября 2017
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В Тюмени Калининский районный суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, обвиненному в вымогательстве и незаконном ношении взрывного устройства.

21 ноября 2016 года злоумышленник вымогал у заместителя директора одной из строительных фирм 4,5 млн рублей, грозясь расправой. Предприниматель обратился в полицию, и 30 ноября вымогателя задержали. 

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, при досмотре в его куртке была обнаружена боевая осколочная граната РГД-5.

Мужчину приговорили к одиннадцати годам колонии строгого режима и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Теги: вымогательство
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