В Тюмени изъяли 26,5 тысяч бутылок опасной водки

В Тюмени в суд ушло дело о крупной партии контрафактного алкоголя.
Уголовная ответственность грозит 45-летнему местному жителю, который этим летом в целях сбыта приобрел 26580 бутылок водки с поддельной маркировкой. Об этом стало известно сотрудник ОЭБ УМВД Тюмени, которые изъяли контрафактный алкоголь. Общую стоимость партии оценили в 4,3 миллиона рублей.
Как рассказали в пресс-служба областной прокуратуры, по заключению эксперта водка не соответствовала ГОСТу и была опасна для жизни и здоровья.
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