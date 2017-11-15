В Тюмени изъяли 26,5 тысяч бутылок опасной водки

17:30 15 ноября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени в суд ушло дело о крупной партии контрафактного алкоголя.

Уголовная ответственность грозит 45-летнему местному жителю, который этим летом в целях сбыта приобрел 26580 бутылок водки с поддельной маркировкой. Об этом стало известно сотрудник ОЭБ УМВД Тюмени, которые изъяли контрафактный алкоголь. Общую стоимость партии оценили в 4,3 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-служба областной прокуратуры, по заключению эксперта водка не соответствовала ГОСТу и была опасна для жизни и здоровья.

Теги: суд , водка , контрафакт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2017