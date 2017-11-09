На Мысу спасатели пытались изловить бегавшего по крыше пятиэтажки мужчину

Инцидент произошел в Тюмени вчера на доме № 88 на улице Жуковского. В одиннадцатом часу вечера в экстренные службы стали поступать сообщения о том, что по крыше пятиэтажки бегает мужчина.

По словам очевидцев, его перемещения были непредсказуемыми и хаотичными. Он то приближался к самому краю крыши, будто готовился спрыгнуть, то перебегал с одной стороны дома на другую. Любые переговоры он пресекал, убегая от людей на недоступные участки крыши. Спасатели поднялись на чердак дома, а потом и на саму крышу.

"Горе-экстремал почувствовал, что наверху он находится не один, и принял еще одно безрассудное решение — пустился в бегство по водосточной трубе. Спасатели оперативно переместились к месту предполагаемого спуска", — рассказали в пресс-службе ТОСЭР.

На высоте второго этажа мужчина не удержался и упал в кусты возле балкона. С работниками экстренных служб мужчина вел себя агрессивно, в итоге его сопроводили в спецавтомобиль для оказания медицинской помощи и выяснения всех обстоятельств случившегося.