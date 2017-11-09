В Тюмени осудили расправившегося с труженицей тыла молодого человека

В Тюмени к пятнадцати годам колонии приговорили мужчину, который задушил 89-летнюю труженицу тыла, чтобы завладеть ее медалями.

8 июля 2017 года пьяный Александр Козырев на лестничной площадке своего дома встретил пожилую соседку и попросил напоить его водой. Женщина, труженица тыла, вдова писателя Ивана Ермакова, впустила его в квартиру и дала воды. На полке в шкафу молодой человек приметил три юбилейные медали — 60, 65 и 70-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, которыми та была награждена. Он коллекционировал медали, и решил заполучить их. Когда женщина повернулась спиной, мужчина напал на нее и удушил. С украденными наградами он скрылся. На следующий день его задержали по горячим следам.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, Козырев приехал в Тюмень из Алтайского края, здесь он познакомился с женщиной, с которой и стал проживать в одном доме с пенсионеркой.

Похищенные юбилейные медали нашли, по приговору суда их вернут внуку погибшей. 25-летнему Козыреву дали пятнадцать лет колонии строгого режима.