Все на выход! В Тюмени вновь массовая эвакуация посетителей торговых центров

В соцсетях появилась информация об эвакуации ТРЦ "Сити Молл", "Остров", "Фаворит", "Кристалл" и "Панама".

Информация о подозрительном предмете в "Тюмень Сити Молл" поступила на пульт дежурного в 17:40. Подобных сообщений было несколько. Как сообщает Вслух.ру со ссылкой на пресс-службу полиции, по всем сообщениям о подозрительных предметах, которые поступают в МВД, "сотрудники проводят проверочные мероприятия".

Отметим, накануне электронное письмо о минировании неустановленного общественного места получили службы нескольких городов. Как сообщает антитеррористическая комиссия Нижневартовска, сообщение распространено неустановленными злоумышленниками в Тюмени, Екатеринбурге, Уфе и Сургуте.

В Нижневартовске сотрудники полиции сегодня проверили и обследовали более 300 мест массового пребывания людей. В ходе проверки и исполнения решения АТК были эвакуированы около 30 000 воспитанников образовательных, спортивных и культурных учреждений города. Угроза оказалась ложной. Похожих на взрывные устройства предметов не обнаружено.

Тюменские силовики призывают жителей областного центра не поддаваться панике. Спецслужбы заняты поиском автора угрожающих сообщений.