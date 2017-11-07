Сотрудники ФСБ задержали на тюменской трассе перевозчиков наркотиков

Троих лиц, перевозящих почти 3,5 килограмма наркотических средств синтетического происхождения, задержали сотрудники РУФСБ по Тюменской области на трассе Тюмень — Омск.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в числе задержанных — гражданин Украины и лицо без гражданства. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ.

Отметим, что санкция по ч. 3. ст. 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.