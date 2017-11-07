В Тюменском районе разыскивают ушедшего в лес мужчину

29 сентября около 18 часов житель поселка Винзили пошел в лес и до настоящего времени не вернулся. На протяжении этого времени ведутся поиски мужчины. На минувшей неделе на очередное прочесывание леса отправились спасатели, полиция и волонтеры, но отыскать пропавшего не удалось.

В ГУ МЧС по Тюменской области напоминают, что делать, если вы заблудились в лесу:

— Не паниковать. Сделайте несколько глубоких вдохов, присядьте, соберитесь с мыслями и только потом начинайте действовать. В панике человек делает неосознанные действия, начинает бегать по лесу в поисках выхода и в итоге заходит еще глубже.

— Закройте глаза и прислушайтесь к возможным звукам, возможно, вы услышите, как где-то работает техника, лай собак, течение реки — в этом случае двигайтесь на звук. Также можно взобраться на дерево и попробовать осмотреть местность.

— Если вы почуяли запах дыма, то идти нужно против ветра. Если вышли к реке, то двигайтесь по течению реки, она выведет вас к более крупной реке, озеру, где есть большая возможность встретить людей;

— Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

— Будьте готовы к ночлегу, перед тем как стемнеет, соберите хворост и помните, что его должно хватить на всю ночь. Место для ночлега желательно выбрать высокое и сухое, желательно у большого дерева. Сделайте подстилку из хвойных веток, это поможет вам не замерзнуть. Разведите костер так, чтоб он был параллельно вашему телу, а спиной прижмитесь к дереву. Также можете развести несколько очагов, предварительно сделав ров или посыпать песком вокруг очага, это будет отпугивать животных и насекомых, а также спасателям будет легче вас найти.

Если вы заблудились и у вас есть сотовый телефон, то позвоните по номеру 112 или 101 и как можно подробнее опишите свое местонахождение, куда именно вы двигались и в какой момент сбились с пути. Затем никуда не уходите, разведите костер, прислушивайтесь к звукам и периодически сами подавайте звуковые сигналы. Помните, что по сотовому телефону на номера спецслужб можно звонить и без SIM-карты.