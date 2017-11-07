В Тюмени осудили адвоката, обещавшего замять уголовное дело за 30 миллионов рублей

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении тюменского адвоката Андрея Шалапугина и двух жителей Москвы, признанных виновными в мошенничестве.

В 2014 году в Нижневартовске СК по ХМАО – Югре было возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, который уклонялся от уплаты налогов. Защиту директора на основании соглашения с его компаньоном осуществлял один из тюменских адвокатов. Об этом стало известно Шалапугину.

В 2015-м он вступил в сговор с двумя жителями Москвы на хищение у состоятельного компаньона подследственного денег — под предлогом оказания помощи в прекращении уголовного дела. Они заявили, что у них есть связи в правоохранительных органах Москвы. Компаньон передал адвокату подследственного 40,5 миллионов рублей, из которых тот отдал Шалапугину 30 миллионов рублей. 20 миллионов из них получили москвичи.

Вскоре расследование уголовного дела было завершено и осенью 2015-го передано в суд Нижневартовска. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

В декабре 2015 года директор фирмы был осужден к условной мере наказания и по случаю амнистии в связи с 70-летием Победы освобожден от него. На мошенников завели уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, тюменец получил пять лет колонии общего режима, москвичи — три и два с половиной года. Потерпевшему был возмещен причиненный ущерб в 30 миллионов.