Тюменка предстанет перед судом за торговлю липовыми полисами ОСАГО

В Тюмени несколько человек обратились в полицию с заявлением, что стали жертвами мошенничества в сфере автострахования.
Было установлено, что 57-летняя местная жительница, представляясь страховым агентом одной из фирм, заключала с тюменцами договоры обязательного страхования автогражданской ответственности. В обмен люди получали поддельные полиса, с кого-то женщина успевала взять аванс, но не исполняла свои обязательства.
По сообщению пресс-службы тюменской полиции, от действий аферистки пострадали 23 человека. Тюменка признала свою вину и в ходе предварительного следствия частично возместила причиненный ущерб. Женщине грозит уголовная ответственность и за еще одно деяние — она фиктивно зарегистрировала у себя два десятка иностранных граждан.
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