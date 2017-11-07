Тюменка предстанет перед судом за торговлю липовыми полисами ОСАГО

10:40 07 ноября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени несколько человек обратились в полицию с заявлением, что стали жертвами мошенничества в сфере автострахования.

Было установлено, что 57-летняя местная жительница, представляясь страховым агентом одной из фирм, заключала с тюменцами договоры обязательного страхования автогражданской ответственности. В обмен люди получали поддельные полиса, с кого-то женщина успевала взять аванс, но не исполняла свои обязательства.

По сообщению пресс-службы тюменской полиции, от действий аферистки пострадали 23 человека. Тюменка признала свою вину и в ходе предварительного следствия частично возместила причиненный ущерб. Женщине грозит уголовная ответственность и за еще одно деяние — она фиктивно зарегистрировала у себя два десятка иностранных граждан.

Теги: ОСАГО , мошенничество , автомобили
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2017