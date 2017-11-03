В Тюменском районе за махинации с землей будут судить бывшую чиновницу

В Тюменском районе в суде рассмотрят дело об афере с землей на три миллиона рублей, в котором замешаны бывшая работница администрации поселка Винзили и местный житель.

Как полагает следствие, последний решил незаконно заполучить земельный участок. За помощью в 2012 году он обратился к своей знакомой, главному специалисту поселковой администрации.

Если земельный участок был предоставлен до 2001 года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, гражданин вправе зарегистрировать право собственности на эту землю. Чиновница передала ему образец документа, который надо было подделать, и дала информацию по свободному земельному участку в Винзилях площадью около 26 тысяч квадратов.

Мужчина подделал решение о выделении земельного участка для строительства дома и ведения подсобного хозяйства на имя своего знакомого, который не был в курсе его намерений. В июне 2012 года тот стал номинальным собственником внушительного куска земли кадастровой стоимостью более 3,3 миллиона рублей.

В июле того же года земля на основании договора дарения была переоформлена на мошенника. После этого он размежевал полученные просторы на 22 участка, часть из них он подарил, часть продал.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, чиновница, помимо пособничества в мошенничестве, обвиняется также в хищении у четырех граждан в общей сложности 820 тысяч рублей под видом передачи в их собственность земельных участков в поселке Винзили.