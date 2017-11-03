"Газпром межрегионгаз Север" заплатит за гибель двух человек от угарного газа

В Тюменской области АО "Газпром газораспределение Север" не удалось оспорить решение суда о взыскании денег в пользу родственницы погибших от отравления угарным газом женщин.

Трагедия произошла в марте прошлого года в поселке Винзили. В гости к девушке пришли ее мать и бабушка. Ночью в доме скопился газ, и гости погибли от отравления.

В ходе расследования было установлено, что это случилось из-за небрежности работника АО "Газпром газораспределение Север". В сентябре 2015-го их слесарь при плановом обслуживании в доме не выявил неисправность автоматики газового оборудования — у газового котла был отключен датчик тяги.

В итоге уголовное дело в отношении слесаря было прекращено, ему назначили судебный штраф в размере 13 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. С организации в пользу несовершеннолетней девушки, потерявшей родных, суд взыскал в счет возмещения вреда и по случаю потери кормильца более 700 тысяч рублей. Пока девушке не исполнится 18, "Газпром газораспределение Север" будет ежемесячно выплачивать ей порядка 7 тысяч рублей по случаю потери кормильца. Несмотря на обжалование решения со стороны компании, областной суд оставил в силе решение Тюменского районного суда.