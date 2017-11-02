Спасатели вытащили скатившийся в Иртыш автомобиль

Инцидент произошел вчера, 1 ноября, в половине пятого дня на паромной переправе в Уватском районе.
По сообщениям очевидцев, припаркованная на стоянке на левом берегу Иртыша "Лада" скатилась в реку, в машине в этот момент никого не было.
"Чудом она скатилась с крутого склона, не задев при этом другие транспортные средства", — рассказали в ГУ МЧС по Тюменской области.
На аварийно-спасательные работы прибыла группа 23-го отряда ФПС в количестве 4 человек и одной единице техники. С помощью работника парома они отыскали машину — она была в тридцати метрах от берега на глубине около двух метров.
Просто так вытащить автомобиль на сушу было нельзя — для этого требовалось согласие владельца. Спустя некоторое время его разыскали. Было решено закрепить веревку на багажнике легковушки и таким образом поднять ее из воды.
Спустя полчаса автомобиль был на земле.
Как оказалось, водитель "Лады" припарковал автомобиль и забыл поставить его на стояночный тормоз, после чего из-за очереди на пароме пешком ушел на другой берег по личным делам.
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
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