В Тюмени столкнулись 17-й автобус и BMW

Вчера, 1 ноября, в час дня ДТП произошло на пересечении улиц Луначарского и Казанской. Там столкнулись BMW X3 и автобус №17. По предварительным данным, выезжавший со второстепенной дороги водитель иномарки нарушил очередность проезда.

Как уточнили в пресс-службе областной автоинспекции, в аварии серьезно пострадал кондуктор автобуса — 50-летняя женщина упала и получила перелом позвоночника. У 62-летней пассажирки автобуса ушиб головы.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области