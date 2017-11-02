В Тюмени столкнулись 17-й автобус и BMW

Вчера, 1 ноября, в час дня ДТП произошло на пересечении улиц Луначарского и Казанской. Там столкнулись BMW X3 и автобус №17. По предварительным данным, выезжавший со второстепенной дороги водитель иномарки нарушил очередность проезда.
Как уточнили в пресс-службе областной автоинспекции, в аварии серьезно пострадал кондуктор автобуса — 50-летняя женщина упала и получила перелом позвоночника. У 62-летней пассажирки автобуса ушиб головы.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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