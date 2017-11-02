В Уватском районе столкнулись два грузовика — один из них загорелся

В Тюменской области трагедия произошла вчера, 1 ноября, на 541-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В половине одиннадцатого утра там столкнулись грузовики "Рено" и "Вольво". После удара "Вольво" загорелся.

Предположительно, ехавший со стороны Ханты-Мансийска водитель "Рено" превысил безопасную скорость, в результате полуприцеп занесло на встречную полосу, где и случился удар.

37-летний пассажир автомобиля "Вольво", сын водителя, погиб на месте. Самого 60-летнего водителя со множественными тяжелыми травмами доставили в больницу поселка Салым, но спасти его не удалось. В "Рено" 47-летний водитель получил ушиб шеи.

По данным областной автоинспекции, оба грузовика зарегистрированы в Свердловской области. Погибшие отец и сын проживали в поселке Арти, водитель автомобиля "Рено" в городе Сухой Лог.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области