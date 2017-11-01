Тюменец, сбивший человека насмерть на мотоцикле, отправится в колонию

12:30 01 ноября 2017
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Три года в колонии-поселении проведет 38-летний житель областного центра, по вине которого погибла пожилая женщина.

Трагедия произошла 16 июля этого года в районе проезда Воронинские горки. На нерегулируемом пешеходном переходе нетрезвый мужчина на мотоцикле знакомого сбил 84-летнюю женщину. На следующий день от полученных травм она скончалась в больнице.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, за два года до этого тюменец был лишен водительских прав на 1 год 8 месяцев за пьяную езду.

Теги: суд , мотоцикл , ДТП
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