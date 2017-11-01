Тюменец, сбивший человека насмерть на мотоцикле, отправится в колонию

Три года в колонии-поселении проведет 38-летний житель областного центра, по вине которого погибла пожилая женщина.

Трагедия произошла 16 июля этого года в районе проезда Воронинские горки. На нерегулируемом пешеходном переходе нетрезвый мужчина на мотоцикле знакомого сбил 84-летнюю женщину. На следующий день от полученных травм она скончалась в больнице.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, за два года до этого тюменец был лишен водительских прав на 1 год 8 месяцев за пьяную езду.