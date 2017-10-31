Тюменец зарегистрировал у себя почти сотню мигрантов

17:00 31 октября 2017
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Жителю Тюмени предстоит уплатить крупный штраф за фиктивную регистрацию 96 иностранных граждан.

За полгода через МФЦ и в управление по вопросам миграции он предоставил уведомления о прибытии к нему в дом на улице Комбинатской граждан Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.

Мужчина понес уголовную ответственность, ему назначили штраф в 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теги: мигранты , регистрация , штрафы
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