В Тюмени изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

Накануне в отдел экономической безопасности тюменской полиции поступила оперативная информация о незаконной торговле контрафактным алкоголем на одной из оптово-торговых баз Тюмени.

Информация подтвердилась — индивидуальный предприниматель 1994 года рождения сбывал товар из автомобиля "Газель", который стоял на территории базы. Полицейские изъяли 1336 единиц алкогольной продукции общей стоимостью 200 тысяч рублей.

На дельца заведено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.