В Тюмени расследуют уголовное дело о незаконной продукции на заводе медоборудования

В Тюмени продолжается расследование уголовного дела по факту организации производства и сбыта незарегистрированных медицинских изделий.
По данным следствия, не позднее июля 2016 года представитель АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов" организовал производство и сбыт незарегистрированных на территории России паровых стерилизаторов. По техническим характеристикам эти медицинские изделия не обеспечивали эффективную стерилизацию биологических отходов.
В ходе расследования уголовного дела следователями регионального СК России совместно с оперативными сотрудниками МВД России и УМВД по Тюменской области были проведены необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обыски в филиале завода в Москве.
По сообщению регионального СКР, была изъята необходимая документация и допрошено руководство акционерного общества, сейчас устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.
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