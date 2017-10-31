На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск мужчина попал под машину

ДТП случилось вчера, 29 октября, в семь часов вечера на 478-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе. Автомобиль Nissan Juke сбил 61-летнего мужчину, который, вероятно, переходил дорогу в перед близко идущим транспортом. Световозвращающих элементов на его одежде не было. В результате аварии он получил перелом ребер и был госпитализирован.

Еще одно ДТП на трассе случилось днем ранее неподалеку. Около шести вечера на 464-м километре дороги столкнулись легковой автомобиль Kia и тягач Freightliner с полуприцепом.

Как сообщили в пресс-службе областной автоинспекции, причиной аварии, по предварительным данным, стало превышение безопасной скорости водителем легковушки. В результате ДТП 54-летний водитель Kia получил черепно-мозговую травму. Травма головы и переломы костей таза и предплечья у 52-летней пассажирки этого же автомобиля.