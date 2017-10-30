Несколько раз пойманный пьяным за рулем тюменец отправится в колонию

Жителю поселка Боровского Тюменского района предстоит провести год в колонии за пьяную езду.

За последнее время 36-летнего мужчину дважды поймали пьяным за рулем — в конце августа и в начале сентября. При этом тюменец уже отбывал наказание за то же нарушение. В ноябре 2016 года его отправили на бесплатные общественно полезные работы и лишили водительских прав на три года. Мужчина уклонялся от бесплатных работ, и их заменили на 56 дней лишения свободы в колонии-поселении. В июне он вышел из колонии, и все повторилось. Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, на этот раз тюменец будет коротать срок в колонии общего режима.