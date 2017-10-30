Тюменских пенсионерок научат отбиваться от злоумышленников тростью

В Тюмени продолжается работа академии собственной безопасности для пенсионеров под названием "Бабушки особого назначения!".

Очередной блок занятий пройдет 31 октября в бизнес-центре "Альянс". Помимо традиционных занятий, посвященных профилактике пожаров, финансовой грамотности и сбалансированному питанию, учениц 55+ ждет мастер-класс по отработке техник поведения в ЧС от патриотического клуба "Сибирские медведи". На занятии пенсионерам предстоит изучить подручные предметы для самозащиты. В частности инструктор покажет, как обычная трость, предназначенная для опоры при ходьбе, может превратиться в мощное средство защиты.

Академия начала работу в октябре этого года. "Открытие академии обусловлено необходимостью обучения пожилых людей навыкам безопасного поведения. К сожалению, именно пожилые люди чаще других становятся жертвами мошенников, несчастных случаев в быту и заложниками других негативных ситуаций", — отмечают организаторы проекта, специалисты Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение".

Как уточнили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, курс обучения в академии безопасности рассчитан на шесть месяцев. За это время студенты 55+ станут обладателями необходимой информации о безопасном поведении на улице и в быту, получат необходимые знания в области правовой и финансовой грамотности, узнают, как защититься от телефонных мошенников, распознать лжесотрудников социальных служб, здравоохранения и Пенсионного фонда, как в целом избежать опасных ситуаций, сохранить жизнь здоровье и имущество. Вместе с теоретическими занятиями начинающие бабушки "особого назначения" будут отрабатывать полученные знания на практике вместе со сверстниками.

Пройти обучение в академии решили уже более 30 человек. Преподавать "грамоту" по безопасности и сохранению жизни взялись квалифицированные сотрудники социальной сферы, МЧС, ГИБДД, МВД, управления Роспотребнадзора, юристы, банковские специалисты и лучшие тренеры по техникам безопасности.