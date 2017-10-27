Житель Свердловской области избил до смерти коллегу в Тобольске

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 октября в одной из квартир Тобольска. Пьяные мужчины играли в карты. Один из них оскорбил другого - произошла ссора, обиженный бросился на оппонента с кулаками в драку. В результате избитый умер от полученных телесных повреждений на месте происшествия через непродолжительное время. Погибший и теперь уже обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, работали вместе.

Мужчина заключен под стражу, в рамках уголовного дела проводится комплекс судебных экспертиз, ведется сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба регионального СКР.

В случае признания виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.