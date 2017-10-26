Тюменская фирма рассчиталась с тридцатью работниками только под угрозой уголовного наказания

17:00 26 октября 2017
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В Тюмени положенную заработную плату наконец получили сотрудники строительно-монтажной фирмы, которые сидели без денег девять месяцев.

С октября 2016-го по июнь 2017-го в ООО "Системы автоматического регулирования" директор ничего не платил 31 работнику. Долг по зарплате дошел до 9,5 миллионов рублей. На руководителя фирмы завели уголовное дело. Как сообщили в региональном СКР, все окончилось тем, что в ходе предварительного следствия работникам возместили ущерб в полном объеме. Руководителю предприятия предстоит уплатить судебный штраф.

Теги: долги по зарплате
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