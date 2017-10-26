В Казарово женщина попала под автобус

Вчера в Тюмени произошло две дорожные аварии с участием пешеходов. В обоих случаях они пытались перейти проезжую часть вне пешеходных переходов.
Около семи утра на улице Казаровской 56-летнюю женщину сбил автобус "ПАЗ". У тюменки перелом бедра.
Еще один инцидент в заречной части города произошел около часа дня. На улице Щербакова 26-летнего молодого человека сбил автомобиль Ford. У него ушиб плеча.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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