В Казарово женщина попала под автобус

Вчера в Тюмени произошло две дорожные аварии с участием пешеходов. В обоих случаях они пытались перейти проезжую часть вне пешеходных переходов.

Около семи утра на улице Казаровской 56-летнюю женщину сбил автобус "ПАЗ". У тюменки перелом бедра.

Еще один инцидент в заречной части города произошел около часа дня. На улице Щербакова 26-летнего молодого человека сбил автомобиль Ford. У него ушиб плеча.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области