За сутки на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск случились три аварии

Вчера, 25 октября, одна из аварий произошла в Тобольском районе в восьмом часу утра. На 149-м километре трассы столкнулись Lada 10-й модели и Nissan Qashqai, после этого легковушки столкнулись с грузовиком MAN.

Предположительно, 26-летний водитель "десятки" превысил безопасную скорость, что и привело к аварии. Он получил травму головы и переломы плеча и предплечья. Травмы головы и живота у его 28-летней пассажирки.

Примерно в это же время на 64-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе столкнулись автомобили Hyundai Getz и Mercedes. По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречную. Травмы головы, грудной клетки и живота получили 66-летний водитель и 62-летняя пассажирка Getz, сообщили в пресс-службе областной автоинспекции.

Около двух часов дня на 138-м километре трассы столкнулись Toyota Vitz и тягач Freightliner с полуприцепом. Водитель легковушки, совершив обгон попутного транспорта и возвращаясь в свою полосу движения, не справилась с управлением. Автомобиль занесло, из-за чего и произошло столкновение. 22-летние водитель и пассажирка Toyota отделались ушибами и ссадинами.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области