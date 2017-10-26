Выезд на встречку стал причиной смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск

Авария произошла вчера в четыре часа дня на 164-м километре федеральной трассы. Там столкнулись автомобили "Рено Дастер" и "Рено Логан".

По предварительным данным, водитель "Дастера", житель Кунгура Пермского края, выехал на полосу встречного движения. В ДТП погибла 34-летняя пассажирка "Логана" из села Армизонского. Как уточнили в областной автоинспекции, 26-летний водитель и 18-летний пассажир "Дастера", а также 36-летний водитель "Логана" получили травмы головы, ушибы и переломы.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области